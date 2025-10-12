Junger Mann in Sargans SG mit Stichwaffe verletzt

Keystone-SDA

In Sargans SG ist in der Nacht auf Sonntag ein 21-Jähriger bei einer bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung verletzt worden. Zwei junge Männer, die nach dem Vorfall zunächst flüchteten, nahm die Polizei später fest.

(Keystone-SDA) Der serbische Staatsbürger habe bei einer Auseinandersetzung an der Langgrabenstrasse eine Stichverletzung am Oberkörper erlitten, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mit. Die Polizei habe ihn wenig später am Bahnhof Sargans verletzt aufgefunden.

Die Meldung vom gewaltsamen Streit ging den Angaben zufolge kurz vor 3.00 Uhr bei der Notrufzentrale ein. An der Langgrabenstrasse fand eine Polizeipatrouille daraufhin zunächst vier Männer vor, zwei Nordmazedonier und zwei Schweizer, alle im Alter von 20 Jahren. Der Verletzte gehörte laut Communiqué ursprünglich zur selben Gruppe, hatte sich aber allein zum Bahnhof begeben.

Die vier 20-Jährigen hätten von einer Auseinandersetzung mit zwei weiteren jungen Männern berichtet, hiess es. Diese seien nach dem Streit geflüchtet.

Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich bei den beiden Gesuchten um zwei Portugiesen im Alter von 17 und 18 Jahren handelte, schrieb die Polizei weiter. Den Jüngeren der beiden nahm die Polizei später in der Region fest. Der Ältere stellte sich am Sonntagnachmittag kurz nach 15.00 Uhr der Polizei und wurde festgenommen, wie es hiess.