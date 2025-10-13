Junglenker verunfallt auf Flucht vor der Polizei in Wettingen AG

Keystone-SDA

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein 22-jähriger Autolenker in der Nacht auf Montag in Wettingen AG verunfallt. Der Lenker fuhrt gemäss Angaben der Kantonspolizei in ein Verkaufsgeschäft. Alle drei Autoinsassen wurden verletzt.

(Keystone-SDA) Eine Patrouille habe kurz nach 01.00 Uhr auf dem A1-Rastplatz Würenlos eine Verkehrskontrolle vorgenommen, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Ein weisses Auto habe sich der Kontrollstelle genähert und die Fahrt zunächst verlangsamt. Dann sei der Lenker jedoch plötzlich über die Sperrfläche zurück auf die A1 in Richtung Bern gefahren.

Der Lenker beschleunigte stark, wie die Polizei weiter berichtete. Die Polizei habe umgehend die Verfolgung aufgenommen. Das Auto habe die Autobahn bei der Ausfahrt Wettingen-Ost verlassen und sei in Richtung Wettingen weitergefahren.

Eine zweite Patrouille habe sich beim Kreisel am Zentrumsplatz stationiert. Kurz darauf habe sich der Lenker von der Landstrasse her genähert. Er sei mit hoher Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen.

Der 22-jährige Lenker verlor gemäss Polizeiangaben im Kreisel die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr über die Mittelinsel und prallte gegen die Schaufensterscheibe eines Verkaufsgeschäfts. Das Auto kam demnach im Innern des Ladens zum Stillstand.

Der Lenker, ein 22-jähriger Österreicher, sowie seine 26-jährige österreichische Beifahrerin erlitten mittelschwere Verletzungen, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Eine 65-jährige Mitfahrerin aus Serbien sei leicht bis mittelschwer verletzt worden. Ambulanzen hätten die Verletzten in ein Spital gebracht.

Wasserschaden im Verkaufsgeschäft

Bei der Kollision wurde das Verkaufsgeschäft stark beschädigt, und am Fahrzeug entstand Totalschaden. Wegen eines Wasserleitungsbruchs rückte die Feuerwehr aus, zudem musste der Busbetrieb vorübergehend umgeleitet werden, wie die Polizei schreibt.

Der Führerausweis wurde dem Unfallverursacher vor Ort abgenommen. Die Hintergründe zur Flucht sind derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.