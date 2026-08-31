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Justizminister Jans trifft in Chiasso deutschen Innenminister

Keystone-SDA

Bundesrat Beat Jans hat sich am Montag in Chiasso TI mit dem deutschen Innenminister Alexander Dobrindt getroffen. In Zukunft wollen die beiden Länder in den Bereichen Polizei und Migration stärker zusammenarbeiten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Jans brachte an einer Medienkonferenz zunächst seine Bestürzung über die tödliche Schiesserei in Aarau zum Ausdruck, bei der eine 22-Jährige ums Leben kam und fünf weitere Menschen verletzt wurden. Der Justizminister betonte in diesem Zusammenhang, dass der Kampf gegen die grenzüberschreitende Kriminalität aktueller denn je sei und dringend verstärkt werden müsse.

Die beiden Minister besuchten in Chiasso das Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit. Jans erklärte, der Besuch seines deutschen Ministerkollegen im Tessin diene der Stärkung der Zusammenarbeit mit Deutschland.

Die Eröffnung eines Zentrums für Polizei- und Zollzusammenarbeit wie dasjenige in Chiasso sei in Basel in den kommenden Monaten geplant, gaben die beiden Minister bekannt.

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