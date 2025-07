Kühne+Nagel eröffnet in Quito zum 30-Jahr-Jubiläum Logistikzentrum

Keystone-SDA

Kühne+Nagel hat in Ecuadors Hauptstadt Quito ein neues Logistikzentrum eröffnet und damit das 30-jährige Bestehen seiner Niederlassung in dem südamerikanischen Land gefeiert. Die Anlage im Stadtteil Tababela vereint Büros und operative Einheiten an einem Standort.

1 Minute

(Keystone-SDA) So verfügt das neue Logistikzentrum über 2280 Quadratmeter gekühlte Lagerflächen sowie 25 Verladedocks, wie das Unternehmen aus Schindellegi SZ am Montag mitteilte. Mit dem neuen Zentrum will Kühne+Nagel nach eigenen Angaben die internen Abläufe verbessern und Kunden wie Mitarbeitenden eine effizientere Betreuung bieten.

Seit dem Start 1995 mit fünf Mitarbeitenden entwickelte sich Kühne+Nagel Ecuador laut dem Unternehmen kontinuierlich. Die Gruppe habe dank der Übernahme von Master Transport (2013) und Panatlantic (2018) ihre Position bei den Kühltransporten gestärkt, hiess es. Heute biete sie umfassende Lösungen für Luft- und Seefracht, Lagerung, Zollabwicklung und auch CO2-reduzierte Transportoptionen an.