Kanton Bern budgetiert Überschuss und will Steuern weiter senken

Keystone-SDA

Die Berner Kantonsregierung rechnet 2026 mit einem Überschuss von 365 Millionen Franken. Die Schulden will die Finanzdirektorin Astrid Bärtschi (Mitte) um 10 Millionen Franken reduzieren, wie sie am Freitag bekanntgab.

(Keystone-SDA) Bei der Umsetzung seiner Steuerstrategie sieht sich der Kanton auf Kurs. Er plant bis 2029 Steuerentlastungen von insgesamt rund 440 Millionen Franken für natürliche und juristische Personen.

Von 2026 bis 2029 plant der Kanton den Abbau von Schulden im Umfang von 200 Millionen Franken. Im Vergleich zur bisherigen Planung rechnet die Regierung allerdings mit Mehraufwänden, insbesondere in der Bildung. Diese will er mit Mehrerträgen bei den Steuererträgen und den Ausgleichszahlungen aus dem Nationalen Finanzausgleich kompensieren.

Für 2026 rechnet der Kanton nicht mit Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank. Diese soll es erst ab 2027 wieder geben.