Kanton Bern budgetiert Überschuss und will Steuern weiter senken

Keystone-SDA

Die Berner Kantonsregierung rechnet 2026 mit einem Überschuss von 365 Millionen Franken. Die Schulden will die Finanzdirektorin Astrid Bärtschi (Mitte) um 10 Millionen Franken reduzieren, wie sie am Freitag bekanntgab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Umsetzung seiner Steuerstrategie sieht sich der Kanton auf Kurs. Er plant bis 2029 Steuerentlastungen von insgesamt rund 440 Millionen Franken für natürliche und juristische Personen.

Von 2026 bis 2029 plant der Kanton den Abbau von Schulden im Umfang von 200 Millionen Franken. Im Vergleich zur bisherigen Planung rechnet die Regierung allerdings mit Mehraufwänden, insbesondere in der Bildung. Diese will er mit Mehrerträgen bei den Steuererträgen und den Ausgleichszahlungen aus dem Nationalen Finanzausgleich kompensieren.

Für 2026 rechnet der Kanton nicht mit Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank. Diese soll es erst ab 2027 wieder geben.

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

