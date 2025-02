Kanton Bern eröffnet Transitplatz für ausländische Fahrende

Keystone-SDA

Der Kanton Bern eröffnet Anfang März in der seeländischen Gemeinde Wileroltigen einen Transitplatz für ausländische Fahrende. 36 Wohnmobile werden auf dem Areal an der Autobahn A1 einen Platz finden.

(Keystone-SDA) Mit dem Transitplatz will der Kanton ausländischen Fahrenden die Möglichkeit eines geregelten Aufenthaltes bieten, wie er am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Der Standort soll zudem dazu beitragen, Halte an unerwünschten Orten zu vermeiden.

Der Eröffnung des Transitplatzes ging eine jahrelange Suche nach einem Standort voraus. Die Bernerinnen und Berner stimmten dem Projektkredit von 3,3 Millionen Franken für das Areal in Wileroltigen letztlich knapp zu, doch der Widerstand in den umliegenden Gemeinden war gross.

In der Schweiz gibt es zu wenig Halteplätze für Fahrende. Immer wieder kommt es deshalb zu Konkurrenzkämpfen um den knappen Platz – und zu illegalen Landnahmen, was wiederum Konflikte mit der lokalen Bevölkerung zur Folge hat.