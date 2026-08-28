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Kanton Bern hebt Feuerverbot im Wald auf

Keystone-SDA

Im ganzen Kanton Bern kann ab Freitagmittag im Wald und in Waldesnähe wieder Feuer entfacht werden. Die Verwaltung hat die bislang geltenden Feuerverbote in den Verwaltungskreisen Bern-Mittelland, Biel, Emmental, Berner Jura, Oberaargau, Seeland und Thun aufgehoben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Durch die Niederschläge hat sich die Waldbrandgefahr in allen Verwaltungskreisen leicht entspannt, wie die Regierungsstatthalterämter am Freitag mitteilten. Neu gelte die Gefahrenstufe «erheblich», am Jurasüdfuss sei die Gefahr nach wie vor auf der Stufe «gross».

Aus diesem Grund riefen die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter weiterhin zu grosser Vorsicht auf. Bei windigen Verhältnissen sei auf Feuer zu verzichten. Im oder am Wald müssten zudem fest eingerichtete, befestigte Feuerstellen benutzt werden.

In den Verwaltungskreisen Frutigen-Niedersimmental, Interlaken-Oberhasli und Obersimmental-Saanen wurde die Gefahr bereits vergangene Woche von «gross» auf «erheblich» heruntergestuft. Zuvor galt auf dem gesamten Kantonsgebiet ein Verbot für Feuer im Wald und in Waldesnähe. Grund dafür war die anhaltende Trockenheit.

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