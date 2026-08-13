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Kanton Bern investiert in Risikomanagement von Naturgefahren

Keystone-SDA

Der Kanton Bern will künftig Risiken wie Erdrutsche, Lawinen oder Steinschlag präziser einschätzen können. Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat einen Kredit von 1,9 Millionen Franken für die Erneuerung der Grundlagen zur Beurteilung von Naturgefahren beantragt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Neu entwickelte Methoden ermöglichten ein zielgerichtetes Risikomanagement und eine effizientere Überarbeitung von Gefahrenkarten, schrieb der Regierungsrat am Donnerstag in einer Mitteilung. Ein höherer Detaillierungsgrad bringe zusammen mit umfangreichen Daten zudem einen deutlichen Mehrwert gegenüber den heutigen Produkten.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 3,8 Millionen Franken. Der Kanton trägt die Hälfte dieser Summe, während der Bund für die Finanzierung des restlichen Betrags aufkommt.

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