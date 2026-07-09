Kanton Freiburg erlässt ein Feuerverbot im Wald

Keystone-SDA

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Der Kanton Freiburg hat am Donnerstag ein Feuerverbot in allen Wäldern und an Waldrändern erlassen. Die Waldbrandgefahr erreichte die Stufe 4 von 5, wie das Amt für Wald und Natur mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der anhaltende Mangel an Niederschlag sowie die hochsommerlichen Temperaturen haben dazu geführt, dass die Waldböden stark ausgetrocknet sind, wie das Amt in einer Mitteilung schrieb. Die Waldbrandgefahr sei deshalb gross.

Das Verbot betrifft das Anzünden sämtlicher brennbarer Materialien. Dies schliesst das Grillieren an den eingerichteten Feuerstellen in Wäldern oder am Waldrand ein. Die Massnahme gilt so lange, bis die Waldbrandgefahr wieder auf die Stufe drei sinkt, wie es weiter hiess.