The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Kanton Freiburg führt Reinigungspflicht für Schiffe ein

Keystone-SDA

Der Kanton Freiburg verstärkt ab dem 1. August die Massnahmen gegen die Ausbreitung schädlicher fremder Lebewesen wie der Quaggamuschel. Neu müssen immatrikulierte Schiffe, wenn sie das Gewässer wechseln, gemeldet und gereinigt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie das Amt für Umwelt am Freitag mitteilte, müssen die Schiffshalterinnen und -halter den Gewässerwechsel auf einer elektronischen Plattform melden. Die Meldung ist gebührenfrei. Danach muss das Schiff bei einer anerkannten Stelle gereinigt werden, welche auch die Reinigung auf der Plattform meldet.

Die Schiffshalterinnen und -halter erhalten nach diesem Prozedere einen Konformitätsausweis. Dieser berechtige zum Einwassern, hiess es in der Mitteilung.

Die Meldeplattform wird auch von elf anderen Kantonen benutzt. Diese hätten in den letzten zwei Jahren vergleichbare Regelungen eingeführt, teilte das Amt für Umwelt mit.

Die Melde- und Reinigungspflicht gilt nur für immatrikulierte Schiffe. Für die anderen Schiffe und Boote sowie Wassersport- und Anglerausrüstungen gelten die Vorschriften nicht. Der Kanton Freiburg empfiehlt aber, auch diese Geräte sorgfältig zu reinigen und gut trocknen zu lassen, bevor sie in einem anderen Gewässer verwendet werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft