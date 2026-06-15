Kanton will Tempo 60 auf Teil der Seestrasse in Meilen beibehalten

Keystone-SDA

Der Kanton Zürich will nun doch Tempo 60 auf der Seestrasse zwischen Meilen und Feldmeilen beibehalten. Gegen die Reduktion auf 50 km/h waren Einsprachen eingegangen. Laut der Baudirektion waren diese aber nicht entscheidend.

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(Keystone-SDA) Der Automobil-Club (ACS) frohlockt. «Die Einsprache beim kantonalen Tiefbauamt hat gewirkt», heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Tempo 60 auf der Seestrasse in Meilen bleibe. Neben dem ACS Zürich hatte auch eine Privatperson Einsprache eingelegt.

Die Baudirektion bestätigte gegenüber Keystone-SDA, dass die ursprünglich vorgesehene Temporeduktion auf 50 km/h nicht mehr Teil des Strassenprojekts sei. Allerdings: «Die Einsprachen wurden nicht materiell behandelt». Eine interne Neubeurteilung kam zum Schluss, dass die Voraussetzungen für eine Temporeduktion nicht erfüllt sind, wie es im Bericht heisst. Das Projekt liegt noch bis am 22. Juni öffentlich auf.

Der Regierungsrat verfolgt eigentlich eine Strategie, die auf der Achse durch den Bezirk Meilen grösstenteils Tempo 50 vorsieht. Im Sommer 2025 wurde dies schon von der Grenze zur Stadt Zürich bis Erlenbach durchgesetzt. Der Abschnitt zwischen dem Dorfeingang in Meilen und einer Kreuzung in Feldmeilen ist allerdings deutlich weniger dicht besiedelt als die Strecke Erlenbach-Zürich.