The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kantone Bern und Solothurn müssen über Logistikvorhaben verhandeln

Keystone-SDA

Das Logistikvorhaben Emmepark Landshut im bernischen Utzenstorf an der Grenze zum Kanton Solothurn bleibt vorerst in der Schwebe. Weil der Kanton Solothurn mehr Verkehr befürchtet, sollen die beiden Nachbarkantone den Konflikt gemäss Entscheid des Bundesrats im Gespräch lösen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Bundesrat verschob den Entscheid über die raumplanerischen Auswirkungen des Logistikprojekts auf einen späteren Zeitpunkt, wie die Bundeskanzlei am Mittwoch mitteilte. Der Kanton Bern möchte das Projekt im Richtplan festsetzen. Die Landesregierung hat als Folge der Solothurner Vorbehalte angeordnet, ein Bereinigungsverfahren zu diesem Richtplanvorhaben einzuleiten.

Dieses im Raumplanungsgesetz vorgesehene Verfahren ist der letzte Versuch der gütlichen Einigung bei überkantonalen räumlichen Konflikten. Für das Verfahren ist ein klarer Ablauf vorgesehen. Kann keine Einigung erzielt werden, entscheidet der Bundesrat spätestens drei Jahre nach Anordnung der Einigungsverhandlung.

Migros plant Logistikzentrum

Der Kanton Solothurn als Nachbarkanton befürchtet, dass sich das Vorhaben in Utzenstorf erheblich auf sein Gebiet auswirkt. Rund die Hälfte des Schwerverkehrs werde via Gerlafingen SO zum Autobahnanschluss in Kriegstetten SO fahren, befürchtet der Kanton Solothurn. Er stellte den Antrag für das Bereinigungsverfahren.

Auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik Utzenstorf ist ein Logistikvorhaben geplant. Dahinter stehen die Genossenschaft Migros Aare, Digitec/Galaxus und die Post. Nach Einstellung der Papierproduktion im Jahr 2017 erwarb die Genossenschaft Migros Aare das Areal als strategische Landreserve. Der Kanton Bern stellt sich auf den Standpunkt, es handle sich um «ein wichtiges Vorhaben für die wirtschaftliche Entwicklung des Kanton».

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft