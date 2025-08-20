The Swiss voice in the world since 1935
Kantonspolizei Uri findet bei Kontrolle Drogen in einem Auto

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Uri hat vergangene Woche im Rahmen einer Verkehrskontrolle das Fahrzeug einer 21-jährigen Lenkerin kontrolliert. Sie stand unter Drogeneinfluss, ihr Beifahrer hatte Drogen dabei.

(Keystone-SDA) Es handelte sich dabei um «eine qualifizierte Menge Betäubungsmittel», wie die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Uri am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung schrieben.

Die Autofahrerin, eine Schweizerin, durfte nicht weiterfahren und musste ihren Führerschein abgeben.

Die Polizei nahm den Beifahrer in Gewahrsam und führte eine Hausdurchsuchung durch. Am Wohnort des 47-jährigen Kosovaren fand die Polizei «eine weitere geringfügige Menge Betäubungsmittel».

