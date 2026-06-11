Kantonsstrasse in Vitznau LU nach Ausbau wieder offen

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern hat die Kantonstrasse im Abschnitt Bürglen in Vitznau bis zur Schwyzer Kantonsgrenze ausgebaut und eröffnet. Ab 2027 soll der Ausbau auf Schwyzer Seite folgen, teilte die Luzerner Staatskanzlei am Donnerstag mit.

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(Keystone-SDA) Die Strasse wurde auf einer Länge von 350 Metern von 5,5 Meter auf sieben Metern verbreitert und saniert. Zudem entstand ein neuer Fussweg sowie ein vergrösserter Aussichtspunkt. Auch Stützmauern, Werkleitungen und Entwässerungsanlagen wurden erneuert. Ein Teil der Fahrbahn schwebt nun über dem See.

Die Arbeiten fanden laut Mitteilung in anspruchsvollem Gelände und weitgehend unter laufendem Verkehr statt. Mehrere Sperrungen sowie ein Ersatzschiff waren während der rund dreijährigen Bauzeit nötig.

Für das Projekt bewilligte der Luzerner Kantonsrat insgesamt 22,9 Millionen Franken. Im Verlauf der Planung war ein Zusatzkredit von 8,2 Millionen Franken notwendig.

Für das Strassenvorhaben wurde gemäss Mitteilung bereits rund 50 Meter Strassen auf Schwyzer Kantonsgebiet ausgebaut. Der weitere Ausbau auf Schwyzer Seite soll ab Frühling 2027 folgen und bis 2028 abgeschlossen werden, wie die Schwyzer Staatskanzlei letztes Jahr mitteilte.