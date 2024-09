Kaulitz-Zwillinge von Tokio Hotel feiern ihren Geburtstag in Zürich

(Keystone-SDA) Die beiden Bandmitglieder von Tokio Hotel, Bill und Tom Kaulitz, haben ihren 35. Geburtstag am Sonntag in Zürich gefeiert. Mit von der Partie war auch das deutsche Topmodel Heidi Klum, wie Bilder auf der Plattform Instagram bezeugten.

Klum veröffentlichte am Sonntag ein Video mit den beiden Kaulitz-Zwillingen aus dem Gartenrestaurant “Fischers Fritz” in Zürich-Wollishofen am Zürichsee. “Happy Birthday”, sagte die 51-jährige Klum in dem Video.

Am Samstagabend waren die Kaulitz-Brüder mit ihrer Band Tokio Hotel am Summerdays-Festival in Arbon TG aufgetreten. Auch hier war Heidi Klum mit dabei, wie ein Video des Schweizer Modedesigners Yannik Zamboni auf Instagram zeigte.

Die aus Magdeburg (D) stammenden Kaulitz-Brüder Tom und Bill wurden als Leader der deutschen Band Tokio Hotel international bekannt. 2005 gelang ihnen mit dem Lied “Durch den Monsum” der Durchbruch. Seit 2010 leben sie in den USA. Tom Kaulitz ist seit 2019 mit Heidi Klum verheiratet.