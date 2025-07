Kaum veränderte Arbeitslosigkeit in der Schweiz im Juni

Keystone-SDA

In der Schweiz hat sich die Lage am Arbeitsmarkt im Juni gegenüber dem Vormonat kaum verändert. Saisonal bedingt waren weniger Personen als arbeitslos gemeldet, während die Arbeitslosenquote bei 2,7 Prozent verharrte.

(Keystone-SDA) Ende Juni waren 126’877 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos registriert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Das waren 1067 Personen oder 0,8 Prozent weniger als im Mai.

Während sich die unbereinigte Arbeitslosenquote nicht vom Fleck bewegte, nahm sie um saisonale Faktoren bereinigt um 0,1 Prozentpunkte leicht auf 2,9 Prozent zu. In der Regel nimmt die Arbeitslosigkeit in den Sommermonaten etwa auf dem Bau oder in der Gastronomie ab, in anderen Bereichen wie dem Schulwesen kann es zu einem Anstieg kommen.

Die vom Seco veröffentlichten Daten wurden von Ökonomen so erwartet. Im Vorfeld hatten die von AWP befragten Experten die unbereinigte Arbeitslosenquote unisono mit 2,7 Prozent und die saisonal bereinigte Quote mit 2,9 Prozent vorausgesagt.

Mehr Stellensuchende

Im Juni waren in der Schweiz in den RAV mehr Personen auf Stellensuche. Die Zahl der Stellensuchenden nahm im Vergleich zum Monat Mai um 1013 auf 206’868 zu, wie es weiter hiess. Das ist ein Plus von 0,5 Prozent. Die Stellensuchendenquote verharrte bei 4,4 Prozent.

Auf der Gegenseite stieg die Anzahl der offenen Stellen bei den RAV um 4,2 Prozent oder 1615 auf 39’757. Davon unterlagen 57 Prozent der Meldepflicht, die für Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von mindestens 5 Prozent gilt.

Jeweils zeitverzögert publiziert das Seco Daten zur Kurzarbeit: Im März waren in der Schweiz 13’987 Personen und damit 2,8 Prozent weniger als im Februar von Kurzarbeit betroffen. Die Anzahl der betroffenen Betriebsabteilungen erhöhte sich um 5,8 Prozent auf 753.