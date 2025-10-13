Keine Kursschiffe zwischen Stein am Rhein SH und Diessenhofen TG

Keystone-SDA

Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) stellt ab 15. Oktober bis Saisonschluss am 19. Oktober ihren Betrieb auf dem Rheinabschnitt zwischen Stein am Rhein und Diessenhofen ein. Grund dafür sind Niedrigwasser und Muschelablagerungen.

(Keystone-SDA) Die Niedrigwasser-Situation verschärfte sich aufgrund grosser Mengen Quaggamuscheln, welche vom Bodensee in den entsprechenden Rheinabschnitt gespült werden, wie eine Sprecherin der URh gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Passagiere zwischen den Anlagestellen Stein am Rhein und Diessenhofen sollen die fahrplanmässigen Züge benutzen.