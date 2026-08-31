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Keine neuen Informationen zur Schiesserei in Aarau

Keystone-SDA

Derzeit gibt es keine neuen Informationen zur Täterschaft oder zu den Hintergründen zur Schiesserei vom Sonntagmorgen in Aarau. Dies schreibt die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Man werde bei Gelegenheit informieren, hiess es vonseiten Polizei am Montag weiter. Der Grosseinsatz der Polizei dauert an.

Am Sonntagmorgen kam es an einer Raveparty in Aarau zu einer tödlichen Schiesserei. Eine 22-jährige Italienerin wurde dabei getötet. Eine deutsche Staatsangehörige sowie vier Männer mit Schweizer Staatsangehörigkeit im Alter von 24 bis 31 Jahren seien mit leichten bis schweren Verletzungen in Spitäler transportiert worden. Nach früheren Angaben der Polizei befindet sich keiner Verletzten in Lebensgefahr.

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