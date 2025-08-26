Klinik Südhang entlässt leitenden Arzt wegen verbalem Fehlverhalten

Keystone-SDA

Die auf Suchterkrankungen spezialisierte Klinik Südhang in Kirchlindach hat das Arbeitsverhältnis mit einem leitenden Arzt per sofort aufgelöst. Es soll zur verbalen Verletzung der Integrität zweier Mitarbeiterinnen gekommen sein.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Klinik hat sich in einer gemeinsam erarbeiteten, kürzlich verabschiedeten Charta dazu verpflichtet, Mitarbeitende und Patientinnen und Patienten vor diskriminierendem Verhalten und Übergriffen im Klinikumfeld zu schützen. Aufgrund der vorliegenden Hinweise stellte die Klinikleitung laut Mitteilung vom Dienstag fest, dass der leitende Arzt in zwei Fällen gegen dies Regeln verstossen habe.

Aufgrund des erheblichen Vertrauensverlusts sei eine weitere Zusammenarbeit mit dem Beschuldigten nicht mehr möglich. Zur Kündigung entschloss sich die Klinikleitung weil sich das Fehlverhalten des Arztes wiederholt habe.

Nach einem ersten Vorfall 2023 führte die Klinikleitung Gespräche, ergriff Schutzmassnahmen und sprach eine mündliche Ermahnung aus. Der Arzt habe Reue gezeigt und sich entschuldigt.

2025 kam es nun laut Mitteilung zu einem erneuten Fall unangemessenen Verhaltens. Die Klinikleitung bedauert in ihrer Mitteilung, die Situation beim ersten Vorfall falsch eingeschätzt und nicht ausreichend reagiert zu haben.

Offen ist, ob es zu Anzeigen gegen den mutmasslich fehlbaren Arzt kommt. Über allfällige strafrechtliche Schritte könnten allein die Direktbetroffenen entscheiden, heisst es bei der Klinik.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen laut Klinik keine Hinweise vor, dass Patientinnen zu Schaden gekommen sind. Für den mit den Vorwürfen belasteten Arzt gilt die Unschuldsvermutung. Die kantonale Gesundheitsdirektion wurde über die Vorfälle und die Kündigung informiert.