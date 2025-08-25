Kommission will Beitrag an Ausbau St. Galler Textilmuseum kürzen

Die vorberatende Kommission des St. Galler Kantonsrats will den Beitrag an den Um- und Ausbau des St. Galler Textilmuseums leicht kürzen und einen Teil der Mittel aus dem Lotteriefonds entnehmen. Das Geschäft wird voraussichtlich im November im Parlament behandelt.

(Keystone-SDA) Die Kommission habe vor Ort Einblick in die beengten Verhältnisse der Sammlungen erhalten und anerkenne den baulichen Handlungsbedarf, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei.

Sie hinterfrage jedoch die Höhe der vorgesehenen Reserve für das Bauprojekt und sehe «eine Reduktion der Beiträge von Kanton, Stadt und Dritten vor». Damit würde sich der Kantonsbeitrag von den geplanten 14,5 Millionen auf noch 13,9 Millionen Franken reduzieren.

Wegen der finanziellen Situation des Kantons sowie dem aktuell gut gefüllten Lotteriefond beantragt die Kommission weiter, 3,4 Millionen Franken aus dem Lotteriefonds zu entnehmen. Damit müssten der Staatshaushalt für den Kantonsbeitrag noch mit 10,5 Millionen Franken belastet werden.

Für den Um- und Ausbau rechnete die Stiftung Textilmuseum inklusive Reserven mit Gesamtkosten von 48 Millionen Franken. Die Hälfte will sie über Fundraising bei Textilfirmen, Unternehmen aus der Region, Stiftungen oder Privatpersonen selber finanzieren. Geplant ist, dass sich der Kanton mit 14,5 Millionen Franken und die Stadt mit 7,25 Millionen Franken beteiligen.

Die Entscheide zu den Beiträgen der öffentlichen Hand von Stadt- und Kantonsparlament dürften bis Ende Jahr vorliegen.