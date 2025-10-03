The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Krawalle nach Demo in Mexiko-Stadt: Über 100 Verletzte

Keystone-SDA

Bei schweren Krawallen am Jahrestag des Studentenmassakers von 1968 sind in Mexiko-Stadt über 100 Menschen verletzt worden. Vermummte warfen Brandsätze auf die Polizeibeamten und griffen sie mit Hämmern und Steinen an. Schaufenster wurden eingeschlagen und Geschäfte geplündert. Die Polizei setzte Tränengas ein. An den Krawallen waren nach Polizeiangaben rund 350 Menschen beteiligt. 1.500 Polizisten waren im Einsatz.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Rund 10.000 Demonstranten hatten sich zuvor friedlich an dem Gedenkmarsch für das Massaker von Tlatelolco beteiligt. Am 2. Oktober 1968 hatten Soldaten wenige Tage vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Mexiko-Stadt einen Studentenprotest blutig niedergeschlagen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden dabei über 300 Menschen getötet. Offiziell wurden jedoch 37 Todesopfer dokumentiert.

Nach offiziellen Angaben wurden bei den Ausschreitungen am Donnerstag im historischen Zentrum der mexikanischen Hauptstadt 123 Menschen verletzt. Unter den 94 verletzten Polizisten waren auch drei Schwerverletzte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft