Krebsliga Aargau sagt Charity-Lauf im Aarauer Schachen ab

Keystone-SDA

Teilen

Die Krebsliga Aargau hat den für Donnerstag geplanten Charity-Vollmondlauf im Aarauer Schachen abgesagt. Nach den Schüssen am Wochenende bei der Pferderennbahn ist das Gelände nicht für Veranstaltungen freigegeben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Solange die Pferderennbahn nicht freigegeben sei, sei die Absage der einzig richtige Schritt, teilte die Krebsliga am Montag mit. Der Charity-Vollmondlauf hätte in diesem Jahr erstmals auf der Pferderennbahn stattfinden sollen.

Im vergangenen Jahr hatten mehr als 400 Personen am Lauf teilgenommen. Die Krebsliga Aargau plant den nächsten Vollmondlauf für August 2027.