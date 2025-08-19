The Swiss voice in the world since 1935
Kreuzfahrtschiff verdirbt beinahe Steven Epprechts Antrag

Keystone-SDA

Steven Epprecht hat nach eigenen Angaben gegenüber "20 Minuten" auf Mykonos um die Hand seines Partners Marcos Ruiz angehalten. Beinahe habe jedoch ein Kreuzfahrtschiff den romantischen Moment gestört.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Hotel habe für die Verlobung die Terrasse des Paares mit Blumen und Kerzen dekoriert und ein Abendessen mit Blick aufs Meer vorbereitet, sagte Epprecht der Zeitung. Am Morgen des Antrags habe jedoch plötzlich ein grosses Kreuzfahrtschiff vor der Terrasse gelegen und die Sicht auf den Sonnenuntergang versperrt. Er habe beim Hotelmanager nachgefragt, ob sich der Antrag verschieben lasse. Das sei aber nicht möglich gewesen, da bereits alle Absprachen mit der Küche getroffen gewesen seien.

Trotz dieser Umstände sei die Überraschung gelungen. Nach dem Ja-Wort hätten die beiden den Sonnenuntergang genossen, erklärte Epprecht weiter. Das Paar plane eine Hochzeit im Sommer übernächstes Jahr. In Frage kämen Mykonos, Spanien oder auch die Schweiz. «Es soll auf jeden Fall sommerlich sein, wir wollen draussen feiern», sagte der Unternehmer weiter.

