The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kriens LU baut Naturrasen zu drittem Kunstrasenfeld um

Keystone-SDA

Auf der Sportanlage Kleinfeld in Kriens ersetzt die Stadt Kriens den bestehenden Naturrasen durch ein Kunstrasenfeld. Das heutige Rasenspielfeld erfülle die Anforderungen für einen geregelten Trainingsbetrieb nicht mehr, teilte die Stadt Kriens am Montag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Immer wieder sei es wegen schlechter Entwässerung und notwendiger Erholungsphasen zu Sperrungen gekommen, ist dem Communiqué zu entnehmen. Der neue Kunstrasen soll zuverlässigere Trainings- und Spielmöglichkeiten schaffen, insbesondere für den SC Kriens, aber auch zur Entlastung des Breitensports, hiess es.

Der Stadtrat hat für das Projekt einen Kredit von 1,825 Millionen Franken bewilligt. Die Bauarbeiten für die Sanierung des Spielfeldes 2, welches sich zwischen dem Fussballstadion und der Schlundstrasse befindet, haben bereits begonnen. Läuft alles nach Plan, soll der Platz Ende November 2025 freigegeben werden, so die Stadt Kriens.

Mit dem neuen Kunstrasenfeld verfügt die Sport- und Freizeitanlage Kleinfeld nun über drei Kunstrasenplätze.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
9 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft