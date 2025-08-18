Kriens LU baut Naturrasen zu drittem Kunstrasenfeld um
Auf der Sportanlage Kleinfeld in Kriens ersetzt die Stadt Kriens den bestehenden Naturrasen durch ein Kunstrasenfeld. Das heutige Rasenspielfeld erfülle die Anforderungen für einen geregelten Trainingsbetrieb nicht mehr, teilte die Stadt Kriens am Montag mit.
(Keystone-SDA) Immer wieder sei es wegen schlechter Entwässerung und notwendiger Erholungsphasen zu Sperrungen gekommen, ist dem Communiqué zu entnehmen. Der neue Kunstrasen soll zuverlässigere Trainings- und Spielmöglichkeiten schaffen, insbesondere für den SC Kriens, aber auch zur Entlastung des Breitensports, hiess es.
Der Stadtrat hat für das Projekt einen Kredit von 1,825 Millionen Franken bewilligt. Die Bauarbeiten für die Sanierung des Spielfeldes 2, welches sich zwischen dem Fussballstadion und der Schlundstrasse befindet, haben bereits begonnen. Läuft alles nach Plan, soll der Platz Ende November 2025 freigegeben werden, so die Stadt Kriens.
Mit dem neuen Kunstrasenfeld verfügt die Sport- und Freizeitanlage Kleinfeld nun über drei Kunstrasenplätze.