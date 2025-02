Kristin Davis: Machte für Rolle Diät bis zur Ohnmacht

"Sex and the City"-Star Kristin Davis hielt eigenen Angaben zufolge für ihre Rolle in der US-Jugendserie "Melrose Place" eine strenge Diät, wegen der sie sogar einmal in Ohnmacht fiel. Obwohl sie gute Erinnerungen an ihre damaligen Schauspiel-Kollegen habe, habe am Set eine "schwierige Stimmung" geherrscht, "was das Dünnsein anging", berichtet die 59-Jährige dem US-Magazin "People".