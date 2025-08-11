Kufa Lyss erhält wieder eine neue Geschäftsleitung

Keystone-SDA

Claude Hübscher übernimmt per sofort die Leitung der Lysser Kulturfabrik (Kufa). Der Kulturmanager folgt auf eine erst 2024 eingesetzte Co-Leitung, die bereits nicht mehr für das Konzert- und Veranstaltungslokal tätig ist.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Lange habe die Kufa vergebens nach einer Nachfolge gesucht, sagte deren Präsidentin Angela Eggimann der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Büroteam blicke aufgrund dieser Unterbesetzung auf herausfordernde Monate zurück. Mit Claude Hübscher habe man nun eine passende Besetzung gefunden.

Er bringt einen Master in Kulturmanagement und berufliche Erfahrung im Bereich Marketing und Eventmanagement mit, wie die Kufa am Montag mitteilte. Damit sei er bestens gerüstet, um die Institution «nachhaltig in eine neue Zukunft zu führen».

Hübscher beweise Mut, die Kufa-Leitung «in einer herausfordernden Zeit» zu übernehmen, hiess es in der Mitteilung weiter. Er stelle sich seinen Aufgaben mit Weitsicht, trotz des stetigen Wandels in der Branche.

Wie so viele Kulturinstitutionen steht die Kufa Lyss finanziell unter Druck. Vergangenes Jahr stellte sie deshalb ein Massnahmenpaket vor, das auch höhere Beiträge von Gemeinden vorsah. Das Lysser Gemeindeparlament stimmte einer Zusatzfinanzierung von jährlich 100’000 Franken zu. Vereinzelt gab es aber auch Absagen, etwa von der Stadt Nidau.

«Wir müssen nach wie vor gut auf das Geld schauen», sagte Eggimann weiter. Doch die betrieblichen Optimierungen würden inzwischen Früchte tragen. Wenn die Events gut besucht seien, lasse sich der Betrieb stemmen.