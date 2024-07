Kunsthaus Bregenz nach Wassereinbruch am Wochenende geschlossen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ins Kunsthaus Bregenz ist am Freitagabend nach starken Regenfällen Wasser eingedrungen. Das österreichische Ausstellungshaus in Vorarlberg bleibt deshalb am Wochenende vom 13. und 14. Juli geschlossen.

Das Wasser drang in das erste und zweite Untergeschoss ein, wie das Kunsthaus (KUB) am Samstag mitteilte. “Es kam niemand zu Schaden, mit Sachschaden ist aber zu rechnen”, hiess es in der Mitteilung. Die Verantwortlichen wollen das KUB so schnell wie möglich wieder öffnen.