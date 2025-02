Lauren Graham: «Gilmore Girls» lässt Hunde einschlafen

US-Schauspielerin Lauren Graham wundert sich über manche Fans ihrer Kultserie "Gilmore Girls". "Es kann manchmal seltsam sein, denn auf der einen Seite fangen einige Leute an zu sagen: "Du hast mich grossgezogen"", erzählte die 57-Jährige, die vielen in der Rolle als alleinerziehende Mutter Lorelai Gilmore bekannt ist, in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon. Sie denke sich dann: "Ich hoffe, es sind noch andere Erwachsene beteiligt", sagte Graham.