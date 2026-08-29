Lausanner Triathlon wird wegen Brand in Ecublens VD abgesagt

Keystone-SDA

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Die für Samstag geplanten Triathlon-Wettkämpfe in Lausanne sind wegen des Grossbrandes in einer Recyclinganlage in Ecublens VD abgesagt worden. Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmenden hätten oberste Priorität, teilten die Organisatoren mit.

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(Keystone-SDA) Die Entscheidung wurde in Absprache mit den zuständigen Behörden getroffen. «Angesichts der geltenden Gesundheitsempfehlungen und der Notwendigkeit, körperliche Anstrengungen im Freien zu vermeiden sowie die Rettungsdienste nicht zu überlasten, erschien es ratsam, einen Zustrom von mehreren Tausend Menschen in die Region Lausanne zu verhindern», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Am Samstagmorgen waren die Löscharbeiten denn auch noch im Gange. Das Feuer war am Freitag kurz vor 19 Uhr in einem Lager der Firma Thévenaz-Leduc ausgebrochen.

In Brand geraten waren zahlreiche Fahrzeuge, die unter einer grossen Überdachung gelagert worden waren. Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr breitete sich das Feuer stark aus und verursachte eine starke Rauchentwicklung.