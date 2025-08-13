Lehrermangel geht im Kanton Zürich zurück
Im Kanton Zürich ist der Mangel an Lehrpersonen weniger gross als in den Jahren zuvor. Kurz vor Schulstart fehlen noch vier Klassenlehrpersonen. Bei den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind noch 19 Stellen unbesetzt.
(Keystone-SDA) Bei der Heilpädagogik-Ausbildung sind aber 35 Prozent mehr Personen eingeschrieben als noch vor drei Jahren, wie die Zürcher Bildungsdirektion am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Ausbildungsplätze wurde erhöht.
Im Kindergarten wurden alle Stellen besetzt. Das Schuljahr beginnt am kommenden Montag.
Ein Grund für die deutlich weniger freien Stellen sei das geringere Schülerwachstum, heisst es weiter. In den vergangenen Jahren brauchten rund 100 zusätzliche Klassen Lehrpersonen. In diesem Jahr sind es nur 20 zusätzliche. Insgesamt starten am Montag 8238 Klassen das Schuljahr an der Volksschule.
Um die offenen Stellen zu besetzen, stehen den Gemeinden verschiedene Massnahmen zur Verfügung. Sie können Vikariate einrichten, die Klassenbildung anpassen, den Beschäftigungsgrad von Lehrpersonen erhöhen oder geeignete Personen ohne anerkanntes Lehrdiplom einsetzen, wie es in der Mitteilung heisst.