Leiche nach Schüssen und Feuer in Wohnung in Epagny FR gefunden

Keystone-SDA

Nach Schussabgaben und einem Brandausbruch am Donnerstagmorgen ist in einer Wohnung in Epagny FR eine Leiche gefunden worden. Ob die Person an den Folgen der Schüsse oder des Brandes starb, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage von Keystone-SDA.

(Keystone-SDA) Ausserdem sei es möglich, dass ein zweites Opfer gefunden werde, sagte der Sprecher am frühen Donnerstagabend weiter.

Die Polizei war gegen 9.15 Uhr alarmiert worden, dass eine Person in der Nähe eines Wohnhauses Schüsse abgegeben habe. Ein Mann sei dann mit einer Langwaffe in das Haus eingedrungen. Wenig später brach in der Wohnung ein Feuer aus.

Mehrere Patrouillen und Spezialeinheiten der Polizei sicherten die Gegend und brachten Personen in der Nähe in Sicherheit. Sie sperrten das Gebiet ab und die Hauptstrasse für den Verkehr, wie die Kantonspolizei weiter mitteilte.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden mit der Arbeit der Polizeikräfte koordiniert. Gegen Mittag war der Brand unter Kontrolle.