The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Lieferwagen in Oberentfelden AG kippt und verliert Ladung

Keystone-SDA

Ein Lieferwagen mit Anhänger ist am Dienstagnachmittag in Oberentfelden AG umgekippt. Dadurch verteilte sich ein Grossteil der Ladung, darunter Altmetallteile und Metallspäne, auf der Strasse. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 50-jährige Fahrer war mit seinem Lieferwagen und dem Anhänger auf der Surentalstrasse aus Kölliken kommend unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Während der Fahrt sei der Anhänger ins Schlingern geraten. Der Grund dafür sei noch unklar. Daher hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Fahrer und Beifahrer hätten selbständig aus dem Lieferwagen aussteigen können. Am Lieferwagen und dem Anhänger sei grosser Sachschaden entstanden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft