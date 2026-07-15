Lieferwagen in Oberentfelden AG kippt und verliert Ladung

Keystone-SDA

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Ein Lieferwagen mit Anhänger ist am Dienstagnachmittag in Oberentfelden AG umgekippt. Dadurch verteilte sich ein Grossteil der Ladung, darunter Altmetallteile und Metallspäne, auf der Strasse. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Der 50-jährige Fahrer war mit seinem Lieferwagen und dem Anhänger auf der Surentalstrasse aus Kölliken kommend unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Während der Fahrt sei der Anhänger ins Schlingern geraten. Der Grund dafür sei noch unklar. Daher hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Fahrer und Beifahrer hätten selbständig aus dem Lieferwagen aussteigen können. Am Lieferwagen und dem Anhänger sei grosser Sachschaden entstanden.