Luzern: Abschnitt der Pilatusstrasse während vier Nächten gesperrt

Keystone-SDA

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Auf der Pilatusstrasse in Luzern werden eine zusätzliche Bushaltekante gebaut und der Belag erneuert. Deshalb ist der Abschnitt zwischen Floraweg und Seidenhofstrasse während vier Nächten für den motorisierten Individualverkehr gesperrt.

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(Keystone-SDA) Die Sperrungen für die Nachtarbeiten gelten vom 22. auf 23. Juli, vom 23. auf 24. Juli, vom 27. auf 28. Juli und vom 28. auf 29. Juli. Die Arbeiten erfolgen jeweils von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr, wie die Stadt Luzern am Mittwoch mitteilte.

Der motorisierte Individualverkehr wird über die Zentralstrasse und die Obergrundstrasse umgeleitet. Ein Verkehrsdienst steht im Einsatz.

Wer mit dem Bus, Velo oder zu Fuss unterwegs ist, kann den Baustellenbereich auch während dieser Zeit passieren. Auch die Zufahrt zu privaten Liegenschaften bleibe gewährleistet, hiess es weiter.

Die neue Bushaltekante ist Teil des Projekts für die neuen Bus-Durchmesserlinien am Bahnhof Luzern. Diese sollen mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 den Betrieb aufnehmen. Somit sollen Fahrgäste künftig zwischen mehr Stadt- und Agglomerationsteilen reisen, ohne am Bahnhof umsteigen zu müssen. Dies soll auch den Bahnhofplatz vom Verkehr entlasten. Die Arbeiten rund um den Bahnhof starteten am 18. Mai.