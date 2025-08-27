Luzerner Bevölkerung wächst etwas schneller als die Gesamtschweiz

Keystone-SDA

Das Bevölkerungswachstum im Kanton Luzern liegt mit 1,2 Prozent leicht über jenem der Gesamtschweiz von 1,0 Prozent. Das zeigte die am Mittwoch publizierte Bevölkerungsstatistik von Lustat Statistik Luzern.

1 Minute

(Keystone-SDA) So wohnten Ende 2024 rund 438’000 Menschen im Kanton Luzern. Das bedeutet eine Zunahme von etwa 5200 Personen gegenüber dem Vorjahr. Im vergangenen Jahr zogen 4200 Personen mehr in den Kanton Luzern als ihren dortigen Wohnsitz aufgaben. Das Wanderungssaldo liegt tiefer als im Vorjahr, als es mit plus 6923 Personen aussergewöhnlich hoch war. Dies liess sich gemäss Lustat auf Zuwanderung von Personen mit Schutzstatus S zurückführen.

Neben dem Wachstum durch den positiven Wanderungssaldo verzeichnete der Kanton auch einen Geburtenüberschuss von plus 802 Personen.

Im letzten Jahr erhöhte sich auch der Anteil der Bevölkerung mit ausländischer Staatsangehörigkeit weiter. Er stieg von 21,0 Prozent 2023 auf 21,5 Prozent Ende vergangenen Jahres. Weiterhin liegt jener Anteil deutlich unter dem Schweizer Mittelwert von 27,4 Prozent.

Staatsangehörige von 168 Nationen hatten Ende 2024 ihren Wohnsitz im Kanton Luzern. Eine Mehrheit (57,3 Prozent) von ihnen stammt aus der Europäischen Union, insgesamt 82,3 Prozent aus dem gesamten europäischen Raum.