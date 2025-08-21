The Swiss voice in the world since 1935
Luzerner Kleintheater will am Bundesplatz verbleiben

Das Luzerner Kleintheater hat sich für einen Standort am Bundesplatz entschieden. Das gaben die Verantwortlichen am Donnerstag an einer Medienkonferenz bekannt.

(Keystone-SDA) Der bisherige Standort am Bundesplatz biete zahlreiche Vorteile, sagte Peter Bucher, Co-Präsident des Stiftungsrates Kleintheater, an der Medienkonferenz. «Unter anderem die historische Bedeutung des Platzes und die Geschichte des Hauses.»

Vor rund einem Jahr kündigte die Luzerner Pensionskasse (LUPK) an, das 1962 erbaute Gebäude abzureissen und durch einen Neubau zu ersetzen. Da zunächst keine Bühne vorgesehen war, sah das Kleintheater seinen Standort gefährdet. Später teilte die LUPK mit, das Theater könne in den Neubau integriert werden, und räumte ihm ein Jahr Bedenkzeit ein.

Das Kleintheater prüfte ferner auch einen Standort an der Himmelrichstrasse in Luzern.

Das Kleintheater kann den Theaterbetrieb noch bis Sommer 2029 an der bestehenden Spielstätte am Bundesplatz weiterführen.

