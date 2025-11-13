The Swiss voice in the world since 1935
Luzerner Polizei fasst Dieb in Root LU

Die Luzerner Polizei hat am Mittwoch einen Mann nach einem Ladendiebstahl in Root festgenommen. Sie stellte mutmassliches Diebesgut sicher.

(Keystone-SDA) Die Polizei teilte am Donnerstag mit, eine Polizeipatrouille habe am Mittwoch kurz nach 13 Uhr eine flüchtige Person in Root gesichtet. Zuvor hatte der 22-jährige Mann aus Marokko in einem Geschäft gestohlen und sei von der Mitarbeiterin verfolgt worden.

Dank der Angaben zum Täter konnte die Polizei den Verdächtigen nach kurzer Flucht anhalten und festnehmen.

Die Untersuchungen führt die Staatsanwaltschaft Emmen.

