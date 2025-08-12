The Swiss voice in the world since 1935
Luzerner Polizei nimmt nach Autodiebstahl drei Tatverdächtige fest

Die Luzerner Polizei hat in Emmenbrücke LU nach einem Fahrzeugdiebstahl drei Männer festgenommen, die in dem entwendeten Auto unterwegs waren. Keiner von ihnen verfügte über einen gültigen Fahrausweis.

(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte, wurde am Sonntagabend in Emmen LU ein Auto als gestohlen gemeldet. Als die Polizei dieses am Montag auf der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke sichtete, wollte sie es kontrollieren. Der Lenker fuhr aber davon.

Die Polizei entdeckte nach eigenen Angaben nach kurzer Zeit das abgestellte Auto. Sie konnte dort zwei Männer festnehmen, die sich mutmasslich im Auto befunden hatten. Eine dritte Person, die zu Fuss flüchtete, wurde von einem Diensthund in einem Dickicht aufgespürt.

Bei den drei Festgenommenen handelte es sich um zwei Kosovaren im Alter von 20 und 30 Jahre sowie um einen 20-jährigen Italiener. Keiner sei im Besitz eines gültigen Fahrausweises gewesen, teilte die Polizei mit. Alle drei hätten zudem angegeben, Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
