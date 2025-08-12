Luzerner Polizei nimmt nach Autodiebstahl drei Tatverdächtige fest
Die Luzerner Polizei hat in Emmenbrücke LU nach einem Fahrzeugdiebstahl drei Männer festgenommen, die in dem entwendeten Auto unterwegs waren. Keiner von ihnen verfügte über einen gültigen Fahrausweis.
(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte, wurde am Sonntagabend in Emmen LU ein Auto als gestohlen gemeldet. Als die Polizei dieses am Montag auf der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke sichtete, wollte sie es kontrollieren. Der Lenker fuhr aber davon.
Die Polizei entdeckte nach eigenen Angaben nach kurzer Zeit das abgestellte Auto. Sie konnte dort zwei Männer festnehmen, die sich mutmasslich im Auto befunden hatten. Eine dritte Person, die zu Fuss flüchtete, wurde von einem Diensthund in einem Dickicht aufgespürt.
Bei den drei Festgenommenen handelte es sich um zwei Kosovaren im Alter von 20 und 30 Jahre sowie um einen 20-jährigen Italiener. Keiner sei im Besitz eines gültigen Fahrausweises gewesen, teilte die Polizei mit. Alle drei hätten zudem angegeben, Betäubungsmittel konsumiert zu haben.