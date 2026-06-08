Luzerner Polizei stoppt bei Kontrolle vier Reisecars

Keystone-SDA

Bei einer Schwerverkehrskontrolle im Kanton Luzern sind am Sonntag vier Reisecars hängen geblieben. Ihnen sei die Weiterfahrt untersagt worden, weil technische Mängel festgestellt worden seien, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

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(Keystone-SDA) Es handelte sich dabei um drei ausländische Reisebusse und einen Car aus der Schweiz. Die festgestellten Mängel betrafen gemäss der Mitteilung die Bremsen, Lenkungen, Fahrwerke, Beleuchtung, Reifen sowie die Windschutzscheiben.

Neben den Chauffeuren dieser Busse zeigte die Polizei drei weitere Carfahrer an, weil sie sich nicht an die Arbeits- und Ruhezeitvorschriften gehalten haben. Die Chauffeure mussten vor der Weiterfahrt Bussendepositionen von mehreren hundert Franken leisten.

Die Kontrolle wurde von der Luzerner Polizei gemeinsam mit dem Strassenverkehrsamt und dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherung durchgeführt. Insgesamt wurden auf dem Areal des Strassenverkehrsamts in Kriens LU 17 Reisecars und ein Gepäcktransportanhänger überprüft.