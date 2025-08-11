The Swiss voice in the world since 1935
Luzerner Polizei stoppt mehrere betrunkene Fahrzeuglenker

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat zwischen dem vergangenen Freitag und Sonntag mehrere alkoholisierte Autofahrer im Kanton Luzern gestoppt. In der Stadt Luzern hatte ein Autofahrer umgerechnet 2,2 Promille intus, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Autofahrer fuhr am Sonntagabend in ein parkiertes Auto, wie es im Communiqué hiess.

Gleichentags wurde in Kriens ein Autofahrer mit 1,82 Promille Alkohol im Blut erwischt. Einen Tag zuvor stellte die Polizei einen Autolenker in Schüpfheim mit 1,28 Promille. Weiter wurde am Freitag ein Lieferwagenfahrer in Meierskappel mit einem Wert von 1,72 Promille angehalten.

Allen vier Lenkern sei der Führerausweis entzogen worden, hiess es.

