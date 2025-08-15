The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Luzerner Ständerat Damian Müller will nicht FDP-Präsident werden

Keystone-SDA

Der Luzerner Ständerat Damian Müller will nicht FDP-Präsident werden. Das gab der 40-Jährige am Freitagabend bekannt. Eine parteiinterne Findungskommission kümmert sich um die Nachfolge von Thierry Burkart und nimmt noch bis zum 20. August Kandidaturen entgegen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Müller vertritt den Kanton Luzern seit 2015 im Ständerat. Für die Burkart-Nachfolge galt er lange als Top-Favorit.

Über Müllers Verzicht berichtete zuerst CH Media. Er wolle kein Vollzeitpolitiker sein, sondern immer auch ein Bein in der Arbeitswelt behalten, sagte der PR-Fachmann mit kaufmännischer Erstausbildung dort.

Sein Verzicht sei kein einfacher Entscheid gewesen, sagte Müller in der «Tagesschau»-Hauptausgabe des Schweizer Fernsehens SRF vom Freitagabend. Doch wenn er Parteipräsident würde, müsste er «hundert Prozent da hineinstecken». Und weiter: «Mit meinem Ständeratsmandat und meiner beruflichen Entwicklung hätte das alles keinen Platz gehabt. Da muss man ehrlich mit sich selber sein.»

FDP-Präsident Thierry Burkart tritt nach vier Jahren per Oktober von seinem Amt zurück.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft