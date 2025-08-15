Luzerner Ständerat Damian Müller will nicht FDP-Präsident werden
Der Luzerner Ständerat Damian Müller will nicht FDP-Präsident werden. Das gab der 40-Jährige am Freitagabend bekannt. Eine parteiinterne Findungskommission kümmert sich um die Nachfolge von Thierry Burkart und nimmt noch bis zum 20. August Kandidaturen entgegen.
(Keystone-SDA) Müller vertritt den Kanton Luzern seit 2015 im Ständerat. Für die Burkart-Nachfolge galt er lange als Top-Favorit.
Über Müllers Verzicht berichtete zuerst CH Media. Er wolle kein Vollzeitpolitiker sein, sondern immer auch ein Bein in der Arbeitswelt behalten, sagte der PR-Fachmann mit kaufmännischer Erstausbildung dort.
Sein Verzicht sei kein einfacher Entscheid gewesen, sagte Müller in der «Tagesschau»-Hauptausgabe des Schweizer Fernsehens SRF vom Freitagabend. Doch wenn er Parteipräsident würde, müsste er «hundert Prozent da hineinstecken». Und weiter: «Mit meinem Ständeratsmandat und meiner beruflichen Entwicklung hätte das alles keinen Platz gehabt. Da muss man ehrlich mit sich selber sein.»
FDP-Präsident Thierry Burkart tritt nach vier Jahren per Oktober von seinem Amt zurück.