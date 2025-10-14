Mann am Solothurner Kreuzackerquai mit Stichwaffe verletzt

Keystone-SDA

Ein 25-jähriger Mann ist am Montagnachmittag in Solothurn mit einer Stichwaffe leicht verletzt worden. Der flüchtige Täter war nach Angaben der Polizei auf einem E-Trottinett unterwegs.

(Keystone-SDA) Der Verletzte musste nach dem Angriff am Kreuzackerquai ins Spital, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte. Der Angriff habe sich kurz nach 15 Uhr ereignet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft leiteten Ermittlungen ein. Sie suchen Zeugen.