Mann flüchtet nach Tankstellenshopüberfall in Luzern ohne Beute

Keystone-SDA

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Ein bewaffneter Mann hat am Montagabend einen Tankstellenshop an der Seeburgstrasse in Luzern überfallen wollen. Es blieb beim Versuch, der Unbekannte musste ohne Beute flüchten, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Laut der Medienmitteilung betrat der Unbekannte den Shop an der Seeburgstrasse kurz vor 22 Uhr mit vermummtem Gesicht und forderte Bargeld. Als er damit keinen Erfolg hatte, brach er den Überfall ab und flüchtete zu Fuss. Verletzt wurde niemand, wie es im Communiqué am Donnerstag hiess.