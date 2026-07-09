The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mann flüchtet nach Tankstellenshopüberfall in Luzern ohne Beute

Keystone-SDA

Ein bewaffneter Mann hat am Montagabend einen Tankstellenshop an der Seeburgstrasse in Luzern überfallen wollen. Es blieb beim Versuch, der Unbekannte musste ohne Beute flüchten, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Medienmitteilung betrat der Unbekannte den Shop an der Seeburgstrasse kurz vor 22 Uhr mit vermummtem Gesicht und forderte Bargeld. Als er damit keinen Erfolg hatte, brach er den Überfall ab und flüchtete zu Fuss. Verletzt wurde niemand, wie es im Communiqué am Donnerstag hiess.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft