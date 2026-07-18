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Mann im Badischen Bahnhof in Basel nach Angriff festgenommen

Keystone-SDA

Ein 45-jähriger Niederländer soll am Freitagmittag im Badischen Bahnhof in Basel einen Mann auf einem Bahnperron mit einer Stichwaffe verletzt haben. Der Angreifer wurde von der Polizei festgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach den bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 29-jähriger Mann um 13.15 Uhr auf einem Perron auf. Ein anderer Mann habe sich ihm genähert und ihn unvermittelt mit einer Stichwaffe verletzt, teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Samstag mit.

Das Opfer konnte fliehen. Eine Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) brachte den Mann in Sicherheit und hielt den mutmasslichen Täter an. Es handelt sich um einen 45-jährigen niederländischen Staatsbürger. Er wurde der Kantonspolizei übergeben.

Der Hintergrund des Angriffs ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft wird beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen.

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