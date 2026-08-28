Mann in kritischem Zustand von Hemberg SG ins Spital geflogen

Keystone-SDA

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Ein 76-jähriger Mann ist am Donnerstagabend - mutmasslich wegen eines medizinischen Problems - mit seinem Auto in Hemberg SG verunfallt. Die Rega flog den Mann in lebensbedrohlichem Zustand in ein Spital, wie die Polizei schreibt.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 19.15 Uhr erhielt die Notrufzentrale die Meldung von einem Selbstunfall in Hemberg, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Gemäss bisherigen Erkenntnissen geriet das Auto eines 76-jährigen Mannes über den Gegenfahrstreifen und fuhr links in ein Gebüsch.

Das Fahrzeug rollte gemäss Communiqué rückwärts die Strasse runter, prallte zunächst gegen einen Zaun und danach gegen die Fahrertür eines parkierten Autos. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst flog die Rega den Mann in kritischem Zustand ins Spital, heisst es im Communiqué weiter.