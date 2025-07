Mann nach Banküberfall in Dornbirn A in der Schweiz festgenommen

Keystone-SDA

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Bank in Dornbirn A am Montagnachmittag ist am Abend in der Schweiz ein Verdächtiger festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 39-jährigen in der Schweiz wohnhaften türkischen Staatsbürger.

(Keystone-SDA) Ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Mann hatte am Montagnachmittag die Zentrale der Dornbirner Sparkasse in Dornbirn betreten. Von einer Schalterangestellten habe er mit gezückter Waffe die Herausgabe von Bargeld verlangt, teilte die Vorarlberger Polizei am Dienstag mit.

Danach konnte der Täter mit der Beute auf einem E-Scooter in östliche Richtung unerkannt flüchten. Es wurde eine landesweite Alarmfahndung mit Spezialkräften und einem Polizeihelikopter eingeleitet.

Weil eine Flucht des Täters in das benachbarte Ausland nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden auch die grenznahen Polizeidienststellen in Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz einbezogen. In den Abendstunden konnte die Kantonspolizei St. Gallen eine tatverdächtige Person in einem Fahrzeug anhalten und kontrollieren.d

Wegen der erfolgten Abstimmungen mit den Ermittlern in Vorarlberg sowie möglichen aufgefundenen Tatutensilien erhärtete sich der Verdacht gegen den 39-jährigen Mann. Er wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen weiter.