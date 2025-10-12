Mann verletzt sich nach Auffahrkollision in Herzogenbuchsee schwer

Keystone-SDA

In Herzogenbuchsee BE ist es am Samstagmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der Motorradfahrer wurde laut der Polizei schwer verletzt und mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen waren am Samstag kurz nach 12.05 Uhr ein Auto und ein Motorrad von Herzogenbuchsee in Richtung Bützberg unterwegs, als der Motorradfahrer aus noch ungeklärten Gründen auf das Heck des Autos prallte und zu Boden stürzte, wie es weiter in einer Mitteilung der Berner Kantonspolizei hiess.

Der Mann habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Nach der Erstversorgung durch Drittpersonen und ein Ambulanzteam wurde er laut Communiqué mit einem Helikopter in ein Spital geflogen. Die Autolenkerin sei unverletzt geblieben.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.