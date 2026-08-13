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Mann verletzt Zuger Polizisten bei Festnahme

Keystone-SDA

Ein Zuger Polizist ist in der Nacht auf Dienstag in Baar bei einem Einsatz verletzt worden. Er habe das Spital nach einer Untersuchung wieder verlassen können, teilten die Strafuntersuchungsbehörden am Donnerstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss der Mitteilung wollte die Zuger Polizei einen Mann kontrollieren. Der 32-jährige Tunesier habe sich demnach «äusserst aggressiv» verhalten, erklärten die Strafuntersuchungsbehörden. Als er festgenommen werden sollte, habe er sich gewehrt und einen 48-jährigen Polizisten verletzt.

Der Tunesier wurde im Rahmen eines Schnellrichterverfahrens wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie weiterer Delikte verurteilt. Anschliessend wurde er aus der Haft entlassen.

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