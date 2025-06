Mann wird bei Raub in Olten SO verletzt

Keystone-SDA

In Olten SO ist in der Nacht auf Samstag ein Mann tätlich angegangen und beraubt worden. Zwei Tatverdächtige konnten angehalten werden. Die beiden Schweizer wurden vorläufig festgenommen.

(Keystone-SDA) Zum Raum kam es in der Nacht auf Samstag kurz nach 1 Uhr in der Winkelunterführung in Olten, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Die Täterschaft konnte vorerst flüchten.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung durch Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn konnten zwei auf das Signalement passende Männer in der näheren Umgebung angehalten werden. Die beiden Schweizer im Alter von 41 und 44 Jahren wurden laut Mitteilung für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Der Geschädigte wurde bei diesem Ereignis verletzt und musste in ein Spital gebracht werden, wie es weiter hiess. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.