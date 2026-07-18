Mann wird in Abtwil SG von Stichflamme schwer verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Ein 76-jähriger Mann ist in Abtwil SG beim Nachfüllen eines Kerzen-Rechauds von einer Stichflamme schwer verletzt worden. Er musste ins Spital geflogen werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann habe mit seiner Frau auf dem Balkon ein Kerzen-Rechaud nachfüllen wollen, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Samstag mit. Dabei habe sich eine Stichflamme entzündet und die Oberkörperbekleidung des 76-Jährigen Feuer gefangen. Obwohl der Brand schnell gelöscht wurde, zog sich der Mann schwere Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht zu.