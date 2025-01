Massenpanik bei Pilgerfest in Indien – Verletzte

Beim weltweit grössten Pilgerfest in Indien ist Medienberichten zufolge eine Massenpanik ausgebrochen. Zahlreiche Menschen, darunter Frauen und Kinder, seien verletzt worden, berichteten indische TV-Sender. Die Lage war demnach zunächst unübersichtlich. Ob es Tote gab, war unklar. Es wurden laut der Zeitung "Hindustan Times" mehrere Todesopfer befürchtet. Auf dem Gelände für das Hindu-Fest Maha Kumbh Mela an den Ufern des Ganges in Prayagraj im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh befinden sich Millionen von Menschen.